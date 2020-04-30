أسامة أبوالمجد: قرارات الحكومة الأخيرة منحت قطاع السيارات قبلة الحياة

كتب: باسل الحلواني

وجه المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس

الوزارء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء علاء الدين متولى مدير الإدارة العامة للمرور، للاستجابة للخطاب المقدم من الرابطة لإعادة فتح وحدات المرور.

أكد "أبوالمجد"، أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس

الوزراء الأخيرة بفتح التراخيص أمام السيارات الجديدة "الزيرو" الأسبوع الماضي، وكذلك فتح باب التراخيص أمام جميع أنواع المركبات بداية من الأحد القادم، منحت القطاع قبلة الحياة، وستسهم في تحسين مبيعات السيارات بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

لفت إلى أن قرار الإدارة العامة للبحوث القانونية- التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم، بإعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب توثيق الشهر العقاري اعتباراً من يوم الأحد القادم، أعاد الأمور إلى طبيعتها داخل القطاع.

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كانت وزارة الداخلية قد قررت وقف استخراج تراخيص وتجديد تراخيص السيارات في 19 مارس الماضي للحد من التزاحم منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.