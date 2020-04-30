رئيس قطاع المستعمل برابطة التجار: استئناف العمل بالمرور والشهر العقاري أعاد الحياة إلى قطاع السيارات

كتب: باسل الحلواني

أكد محمود حماد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة الداخلية بالبدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور، وكذلك قرار الإدارة العامة للبحوث القانونية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بإعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب

توثيق الشهر العقاري اعتباراً من يوم الأحد القادم، أعادا الحياة إلى سوق السيارات المستعملة، وأوقف نزيف الخسائر بعد فترة ركود طويلة.

أضاف "حماد"، أن تعليق العمل بإدارات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، لمدة شهر في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة

لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، كبد تجار السيارات المستعملة خسائر كبيرة.

أوضح أن مبيعات السيارات المستعملة تراجعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري متأثرة بموجة التخفيضات التي ضربت غالبية السيارات "الزيرو"، الأمر الذي أدى إلى إحجام العملاء عن الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات..

قال "حماد"، إن أسعار جميع أنواع السيارات المستعملة تراجعت بنسبة 20%، خلال الفترة التي سبقت أزمة كورونا، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.