25 ألف جنيه تراجعاً في أسعار تويوتا فورتشنر

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة "تويوتا إيجيبت"، تخفيضاً على أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة " فورتشنر" سباعية المقاعد التي يتم تجميعها بمصانع الشركة في مصر بواقع 25 ألف جنيه.
ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة، تراجعت الفئة القياسية من فورتشنر 2020 إلى 745.000 جنيه بدلًا من 765.000، والفئة الثانية أصبح سعرها 800.000 جنيه مقارنة بـ825.000 جنيه.
أما الفئة الثالثة عالية التجهيز
تتوفر تويوتا فورتشنر في السوق المصرية بنوعين من المحركات الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام الدفع الثنائي في حين أنالفئة الثانية رباعية الدفع.
المحرك الثاني والذي يتوفر حصرًا بالفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة، هو محرك كبير مكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.
تم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.
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