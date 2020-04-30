ارتفاع عدد المندوبين السعوديين بنسبة 434% في تطبيقات التوصيل

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن التزايد الكبير في أعداد المواطنين المندوبين العاملين في خدمات التوصيل الإلكترونية، موضحة أن الأعداد قفزت بنسبة 434% منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
كما أوضحت أن الطلبات على خدمات التوصيل الإلكترونية زادت بنسبة 54%، ما أدى إلى ارتفاع عدد هذه التطبيقات المسجلة بالهيئة من 10 إلى 26 تطبيقاً حالياً.
وأكدت الهيئة أنها تقوم باعتماد الشركات المقدمة للخدمة بعد إلتزامها بشروط الأمن والسلامة، مشيرة إلى وجود تكثيف لعمليات الرقابة والتفتيش بشكل يومي على جميع الشركات المقدمة للخدمة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفة منها.
وبيّنت الهيئة أنها فرضت على شركات التوصيل الإلتزام بعدة إجراءات وقائية، وتشمل:
- فحص درجة حرارة المندوبين يومياً للتحقق من سلامتهم.
- وجوب تطهير اليدين.
- لبس الكمامات والقفازات مع استبدالها بشكل مستمر.
- عدم المصافحة.
- تسليم الأغراض على بعد مترين.
- استخدام الدفع الإلكتروني.
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