خطوات مبايعة ونقل ملكية السيارات إلكترونياً بدون شهادة الفحص الدوري

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آلية إتمام مبايعة ونقل ملكية السيارات إلكترونياً دون شهادة الفحص الدوري الفني.

وشددت الإدارة على ضرورة التأكد أولاً قبل إتمام المبايعة من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري، وسريان رخصة السير الخاصة به، وأن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال.

وتشمل خطوات إتمام مبايعة السيارة ونقل ملكيتها، ما يلي:

فحص السيارة من قِبل المشتري.

تحديد ثمن المبايعة.

يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يدخل البائع على منصة أبشر، ويختار خدمة (عرض مركبة للبيع) ويدخل تفاصيل المبايعة.

يدخل المشتري على منصة أبشر ويختار (قبول أو رفض) طلب المبايعة.

يقوم المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.

فور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم السيارة.

دخول البائع إلى المنصة ويختار “إتمام المبايعة ونقل الملكية” وإكمال الإجراءات اللازمة.

بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل السيارة إلى ملكية المشتري وتحول ثمن البيع إلى حساب البائع.

قيام المشتري بالتأمين على السيارة.

والجدير بالذكر أنه تمت إتاحة هذه الخدمة للمواطنين إلكترونياً دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، نظراً لإغلاق محطات الفحص ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بالبـلاد.