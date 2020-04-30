الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل عن إنجازاتها في أعمال الطرق بمدن ومناطق المملكة، حيث نفذّت الوزارة أكثر من 10.5 كم من الطرق في عدد من مناطق المملكة بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال سعودي.
وأعلنت أيضاً عن تحسينها لجودة الطرق بأطوال تجاوزت الـ 100 كم، وذلك عن طريق عمليات الكشط واعادة السفلتة للطرق في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى تدشين 200 مظلة قدمتها فروع وزارة النقل للنقاط الأمنية في المدينة المنورة.
ودشنت الوزارة أيضاً مشروع ازدواج طريق (الهفوف – العقير)؛ لتسهيل حركة التنقل ورفع الكفاءة الاستيعابية والسلامة المرورية على الطريق، إلى جانب وصلة أم القلبان المزدوجة (أحد مداخل مدينة حائل من طريق حائل/الجوف السريع) بطول 6 كم، ويخدم هذا المدخل قرى أم القلبان وقنا والحفير والسفن وغيرها، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 24 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ أكثر من 10 آلاف كم من الطرق بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.