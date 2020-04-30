تنفيذ أكثر من 10 آلاف كم من الطرق بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل عن إنجازاتها في أعمال الطرق بمدن ومناطق المملكة، حيث نفذّت الوزارة أكثر من 10.5 كم من الطرق في عدد من مناطق المملكة بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال سعودي.

وأعلنت أيضاً عن تحسينها لجودة الطرق بأطوال تجاوزت الـ 100 كم، وذلك عن طريق عمليات الكشط واعادة السفلتة للطرق في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى تدشين 200 مظلة قدمتها فروع وزارة النقل للنقاط الأمنية في المدينة المنورة.

ودشنت الوزارة أيضاً مشروع ازدواج طريق (الهفوف – العقير)؛ لتسهيل حركة التنقل ورفع الكفاءة الاستيعابية والسلامة المرورية على الطريق، إلى جانب وصلة أم القلبان المزدوجة (أحد مداخل مدينة حائل من طريق حائل/الجوف السريع) بطول 6 كم، ويخدم هذا المدخل قرى أم القلبان وقنا والحفير والسفن وغيرها، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 24 مليون ريال.