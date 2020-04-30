شفروليه سبارك 2020 متوفرة ضمن أسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تعدُّ شفروليه سبارك 2020 سيارة لا يعلى عليها من الناحية الاقتصادية والعملية، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات إلى ضمها لأسطول سياراتها حرصاً على توفير خيارات تناسب الميزانيات المختلفة.

معلومات عامة

سبارك هي سيارة صغيرة الحجم يسهل ركنها والتنقل بها داخل وخارج المدينة، مع استهلاك منخفض جداً للوقود، كما أن قيمة استئجارها رخيصة، ما يجعلها خياراً مثالياً للذين يبحثون عن تأجير سيارة اقتصادية.

تصميم السيارة

تتمتع سبارك بتصميم ديناميكي بفضل ارتفاعها المنخفض وخطوط التصميم، هذا بالإضافة إلى لمسات الكروم على الشبك الامامي مع مصابيح LED أمامية وخلفية، ليهيمن عليها مظهر شبابي أنيق.

الداخلية

تتسع المقصورة لـ 5 ركاب بشكل مريح مع لوحة عدادات انسيابية ومقاعد مريحة عالية الجودة، مع مقاعد خلفية مقسمة بنسبة 40:60 قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين.

وتتوفر شاشة معلومات ترفيهية لمسية 7 بوصة تدعم آبل كاربلاي، نظام صوتي مميز 4 سماعات، مقود متعدد الوظائف، مرايا جانبية كهربائية، دخول السيارة وتشغيلها بدون مفتاح.

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ولدى الموديل أنظمة أمان ومساعدة السائق بينها المساعدة على الركن الخلفي، مؤشر ضغط الهواء بالإطارات، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

المحرك

تستمد شفروليه سبارك 2020 طاقتها عبر محرك 1.4 لتر بقوة 98 حصان بناقل يدوي 5 سرعات أو CVT بمتوسط استهلاك للوقود 20.2 كيلومتر لكل 1 لتر.

وهذا ويمكنك استئجار شفروليه سبارك 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، حيث أن الحجز يتم بالكامل إلكترونياً، ويتم تعقيم السيارة قبل تسليمها والتأجير يشمل التأمين والصيانة والفحوصات مع وجود عضويات حصرية ودعمك بخدمة الصيانة المتنقلة التي تأتيك بأي مكان.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور