تويوتا كورولا SUV تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إطلاقها لياريس كروس مؤخراً، يبدو أن تويوتا مستعدة لتقديم SUV أخرى من سياراتها الحالية، حيث تعمل على تطوير SUV مدمجة تستند على كورولا استعداداً لإطلاقها في العديد من الأسواق العالمية المختلفة، وها هي تظهر لأول مرة في لقطات تجسسية أثناء اختبارها، حيث تم نشر الصور بواسطة صفحة Thai Car Inside على فيسبوك، وتُظهر الصور نموذجاً أولياً مموهاً بشكل كبير للـ SUV أثناء اختبارها على الطرق العامة بتايلاند.

ستحصل السيارة على بنية TNGA، لتصبح بديلاً أكثر عملية وتقليدية لـ C-HR، وفي نفس الوقت أبسط وبأسعار أكثر ملائمة من راف فور، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستميز تويوتا الكروس أوفر الجديدة عن ياريس كروس، ونتوقع أن تكون الاختلافات أكثر وضوحاً في الداخل.

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تُعرف الـ SUV المدمجة داخلياً باسم مشروع 740B، وقد تحمل لقب كورولا كروس، والذي تم تسجيل براءة اختراع له في أستراليا منذ فترة، ويقول مصدرنا أن السيارة ذات الركوب العالي تستعد للانطلاق في الأسواق في النصف الأول من العام المقبل، وقد تستمد قوتها من المحركات الهجينة الجديدة المستخدمة في كورولا سعة 1.8 و2 لتر، واعتماداً على السوق، يمكن أن تكون محركات البنزين 1.6 و2 لتر في السيارة.

في الختام، تُشير جميع التفاصيل المبكرة إلى إطلاق السيارة أولاً في بعض الأسواق الآسيوية، يلية إصدارها في أمريكا الجنوبية، حيث سيتم إنتاجها في البرازيل، وقد تصل بعد ذلك إلى أسواقنا.