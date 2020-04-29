استقالة رئيس تصميم مجموعة هيونداي بشكل مفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – استقال مصمم السيارات البلجيكي الشهير، لوك دونكرولك، من أعلى وظيفة تصميم في شركة هيونداي وكيا وجينيسيس بعد أربع سنوات ونصف من تعيينه في هذا المنصب، وذلك لأسباب شخصية، وستصبح الاستقالة سارية يوم الأربعاء 29 أبريل 2020، وقال دونكرولك في بيان: “لقد كان شرفاً وامتيازاً أن أساهم في تشكيل مستقبل هيونداي وكيا وجينيسيس، لقد سمح لي موقفهم الجريء والتقدمي بتجاوز الحدود وتحدي الوضع الراهن.

يذكر أن دونكرولك انضم إلى هيونداي في نهاية عام 2015، عندما غادر مجموعة فولكس فاجن، وصمم كلاً من كونا وباليسايد، من بين سيارات أخرى عديدة، كما ساعد في تشكيل جينيسيس مما منحها هوية فريدة تميزها عن منافسيها، حيث قام بتصميم سيارات السيدان G80 وG90 وكذلك الاس يو في GV80.

من جانبه، أشاد ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير بمساهمات دونكرولك مؤكداً أنه كان مصدر إلهام كبير بالشركة، ويذكر أن هيونداي لن تعين رئيساً جديداً للتصميم للمجموعة بأكملها، حيث سيقود سانغ يوب لي قسم التصميم في هيونداي وجينيسيس، أما كريم حبيب الذي انضم إلى الشركة الكورية العام الماضي، فسيستمر في قيادة علامة كيا التجارية.

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بدأت دونكرولك حياته المهنية في التصميم عام 1990 مع بيجو، وبعد ذلك بعامين، انتقل تحت سقف مجموعة فولكس فاجن، حيث صمم الجيل الاول من سكودا أوكتافيا وفابيا، كما ساعد في تصميم أودي A4 أفانت، وR8 لي مانس ريسر، وA2، بالإضافة إلى لامبورجيني ديابلو VT، وجالاردو ومورسيلاجو، كما كان البلجيكي البالغ من العمر 55 عام مسؤولاً أيضاً عن تصميم سيارات اختبارية عدة إيبيزا Mk4، بالإضافة إلى بنتلي فلاينج سبور.