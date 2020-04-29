استمتع بتجربة شراء سيارتك الجديدة من تويوتا اونلاين وتصلك لباب البيت مجاناً

الخليج ٣٦٥ نت – استمتع بتجربة شراء سيارتك الجديدة اونلاين حيث تم إطلاق هذه الخدمة لجعل تجربة شراء سيارتك الجديدة تجربة لا تنسى ، يمكنك تصفح موقع تويوتا السعودية بكل سهولة وراحة سواء كنت في بيتك أو مكان عملك والذي يتيح بين يديك صالة عرض متاحة 24 ساعة على مدار العام لعرض جميع موديلات وفئات ومواصفات ومميزات والوان وأسعار وعروض السيارات ، بعد اختيارك السيارة المناسبة لك وتسجل بياناتك في نموذج طلب الشراء اونلاين المتاح بجانب كل سيارة في الموقع سوف يقوم مستشار المبيعات بالتواصل معك في أقرب وقت ممكن ، واعتمدنا في خدمة الطلب أونلاين على فريق عمل مُدرب ومؤهل يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم أفضل الاستشارات والنصائح والحلول التمويلية التي تناسبك وخدمتك بشكل كامل حتى إيصال سيارتك الجديدة لباب بيتك مجاناً أو أينما كنت في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2019 احتفلنا في تويوتا اونلاين بتوصيل أكثر من 1000 سيارة لجميع انحاء المملكة العربية السعودية. وخدمة أكثر من 1000 ضيف بكل فخر، حيث يُعتبر رضا وتقييم ضيوفنا الأعزاء عامل مهم لتطوير وتقديم أفضل الحلول والخدمات الحصرية والفريدة من نوعها في مجال السيارات.

ولتقديم طلب الشراء اونلاين بكل سهولة يمكنك اتباع التالي:

أولاً: زيارة موقع تويوتا السعودية واختيار السيارة المناسبة لك.

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ثانياً: سجل اهتمامك بالشراء بالطريقة المناسبة لك سواء بالنقر على ايقونة طلب اونلاين للسيارة التي قمت باختيارها أو الاتصال على الرقم الموحد 920024454 أو التواصل معنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: سوف يتواصل معك مستشار المبيعات خلال 48 ساعة من تسجيل طلب الشراء وسوف يوضح لك جميع مواصفات ومميزات السيارة المختارة، والخيارات الأخرى الملائمة مع شرح وافي للعروض الشهرية إن وجدت والحلول التمويلية المتاحة سواءً عن طريق شركة عبد اللطيف جميل للتمويل أو عن طريق البنوك التمويلية المتاحة

رابعا: لن يتوانى مستشارك الخاص في شرح طرق إجراءات البيع سواء كان الشراء نقداً بتوضيح لكم طرق الدفع المسهلة والميسرة عبر الانترنت والتي تمكنك من الشراء من خلال بطاقة مدى أو الفيزا أو الماستر كارد بكل سهولة وأمان. أو بالتحويل المباشر لحسابات الشركة أو تزويدكم بكل المستندات المطلوبة في حال الرغبة بالشراء عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك لإتمام لكم عملية الشراء عن طريق الجهات التمويلية المعتمدة

*تطبق الشروط والأحكام بالإضافة لشروط جهة التمويل