تعرف على أبرز سيارات أرنولد شوارزنيجر “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف عن “أرنولد شوارزنيجر” أسطورة عالم كمال الأجسام وأفلام هوليوود، حبه لاقتناء السيارات كبيرة الحجم واستخدامها على عكس الكثير من المشاهير الذين يفضلون تخزين السيارات فقط بغرض التباهي مع استقلال سيارة واحدة.. ولكن شوارزنجر مختلفاً تماماً ويحب أن يستمتع بقيادة كل سياراته وفيما يلي نتعرف معاً على أبرزها:

يضم أرنولد سيارة دودج تشالنجر SRT العضلية إلى مجموعة سياراته المذهلة، إلى جانب سيارة الـSUV الضخمة من نوع همر H1، والتي عمل ارنولد على تحويل محرّكها ليعمل بالزيت النباتي، وذلك في محاولة منه لتقليل أثرها البيئي السلبي خاصة وأن استهلاكها للوقود جنوني.

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ويمتلك أرنولد أيضاً سيارات عسكرية مثل بيك اب دودج M37 الكلاسيكية التي صنعت خصيصاً للجيش الأمريكي منذ بضعة عقود، كما يمتلك دبابة خاصة من نوع M47 Patton، والتي جعلها قانونية بالسير على الطرق العامة، ويمتلك أيضاً سيارة مرسيدس Unimog العسكرية.

وأخيراً، لا يقتصر أسطول سيارات بطل كمال الأجسام على السيارات الضخمة فقط، بل يمتلك أيضاً سيارات راقية فخمة يقودها بين الحين والآخر، مثل بورشه 911 تيربو ومرسيدس SLS AMG وبنتلي كونتيننتال GTC.