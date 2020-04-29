إنتاج رولزرويس من العسل سيصل لمستوى قياسي في 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – أغلقت رولزرويس مصنع Goodwood الإنجليزي للسيارات في مارس 2020 بسبب وباء الكورونا ولكن يوجد جانب من عمليات الشركة لم يتأثر بالأوضاع الحالية، وهو إنتاج العسل من ربع مليون نحلة بجوار نفس المصنع.
وفي الواقع، صرحت رولزرويس أن إنتاج العسل سيصل إلى مستوى قياسي في 2020.. وقد بدأت رولزرويس هذا المشروع في 2017، مع تأسيس 6 خلايا نحل وتسميتهم بفانتوم ورايث وجوست ودون وكولينان و”سبيريت اوف اكستاسي”.
ولكن ليس بإمكانكم شراء هذا العسل، لأنه مقتصر على ضيوف رولزرويس الزائرين لمصنع الشركة في Goodwood أو أثناء استلامهم لإحدى سياراتها.
ويُذكر أن منافسة رولزرويس البريطانية، بنتلي، هي الأخرى أسست خليتي نحل عملاقتين تحتوي على 120,000 نحلة قرب مقراتها الرئيسية، كما أن فورد تشرف على 80,000 نحلة كذلك قرب مصنع “روج” الأمريكي الذي ينتج موديل F-150 بيك اب.
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