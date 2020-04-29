فورد تسجل خسائر بقيمة 7 مليار ريال خلال 3 أشهر!

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت فورد خسارة هائلة تقدر بـ 2 مليار دولار (7.5 مليار ريال) في الربع الأول من العام، وتضع الشركة كل اللوم تقريباً على وباء الكورونا.

كما انخفضت الإيرادات الإجمالية بـ 15% إلى 34.3 مليار دولار (129 مليار ريال) مع إغلاق معظم مصانع الشركة في الأسبوع الأخير من مارس.

وتراجعت أسهم فورد بـ 4.5% بعد الإعلان عن النتائج.. كما صرحت أن لديها مخزون نقدي 35 مليار دولار (131 مليار ريال) سيدعم عملياتها لنهاية العام حتى في حالة عدم تشغيل مصانعها الأمريكية.

وصرحت فورد أنه لولا الوباء لسجلت ربحاً بـ 1.4 مليار دولار (5.25 مليار ريال) قبل احتساب الضرائب في الربع الأول من العام.. مع توقعات باستمرار انهيار الأرباح والمبيعات في الربع الثاني الحالي.