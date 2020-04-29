جينيسيس G80 تتعرض لحادث بعد دقائق من توصيلها

الخليج ٣٦٥ نت – تم تسجيل أول حادثة لجينيسيس G80 الجديدة في كوريا الجنوبية بعد دقائق فقط من توصيلها، ولا ندري بالضبط التوصيل إلى عميل أم إلى وكالة.

الصور تكشف عن احتياج السيارة الفاخرة لصيانة واسعة مع دمار جزء كبير من جانب السيارة في الأمام من ناحية السائق مع خدوش وتجويف على الباب.. ولكن لا نعلم سبب الحادث تحديداً.

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وقد تم تقديم جينيسيس G80 2021 لأول مرة في أواخر مارس بعد تدشين GV80، وتمثل السيارة تحسناً كبيراً عن G80 السابقة مع انتقالها للغة تصميم “الأناقة العضلية” الجديدة لجينيسيس مع مصابيح أمامية وخلفية بخطوط مزدوجة تميز سيارات العلامة حالياً.

كما حصلت G80 الجديدة على تحديثات للداخلية مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش بتقنية ثلاثية الأبعاد بدون نظارات مع نظام معلومات ترفيهية 14.5 إنش بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وتحديثات هوائية عن بعد.