- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – قامت لينكون بإلغاء خطط طرح SUV كهربائية جديدة مبنية على سيارة ريفيان بعد ثلاثة أشهر فقط من الإعلان عنها، والسبب هو فيروس الكورونا.
وصرحت فورد: “التزامنا الاستراتيجي نحو لينكون والمولدات الكهربائية والتعاون مع ريفيان لم يتغير”، وسنرى عودة للتعاون مع ريفيان ومنصتها الكهربائية، ولكن ليس الآن.
ويعتبر هذا الخبر مفاجئاً بعد تأكيدات على انطلاق السيارة في 2022 وقطع شوط كبير من مراحل التطوير، ولكن وباء الكورونا أدى لتغييرات هائلة في خطط التصنيع والإنتاج والتطوير للكثير من صانعات السيارات حول العالم، خاصة مع انهيار المبيعات.
وتستمر خطط لينكون بطرح عدد من الموديلات الكهربائية في المستقبل، وقد نرى كروس اوفر كهربائية جديدة في أواخر 2021 أو بداية 2022، مع اقتراحات بأن تكون نسخة معدلة من فورد موستنج ماخ اي، مع كروس أوفر أخرى محتملة في 2023 أو 2024.
ويُذكر أن ريفيان SUV ستنطلق بثلاث بطاريات مختلفة بمدى يتراوح بين 386 كيلومتر و659 كيلومتر وقوة تتراوح بين 402 و754 حصان.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء لينكون SUV الكهربائية لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.