عرض كيا الجبر على تقسيط كيا سبورتج 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة, كل هذا و اكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان وابدا دفعات اقساطك العام القادم (يستحق القسط الاول في شهر محرم 1442هـ). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتج موديل 2020: القسط الشهري: 1220 ريال الشروط والأحكام: Advertisements إمكانية التمويل بدون دفعة أولى.

توجد قيمة تملك في نهاية العقد، معدل النسبة السنوي 10.99%.

القسط الشهري قابل للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

العرض ساري حتى نهاية شهري مايو 2020.

القسط الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر.

العرض مقدم من شركة الجبر للتمويل.

يستحق القسط الاول في شهر محرم 1442هـ.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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