كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر فورد تتوقع خسارة أكثر من 5 مليارات دولار بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء، إن خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي ستزيد أكثر من الضعف إلى أكثر من 5 مليارات دولار من ملياري دولار في الربع الأول بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنها أضافت أن لديها ما يكفي من المال على الرغم من الأزمة التي ستستمر حتى عام 2020 .

وقال المدير المالي تيم ستون في بيان "نعتقد أن أموال الشركة كافية لتأخذنا حتى نهاية العام ، حتى مع عدم وجود مركبات إضافية بالجملة أو إجراءات تمويل".

ووصف ستون الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "غامض للغاية" بالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية.

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وصرح الرئيس التنفيذي جيم هاكيت في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين "لا يمكن إنكار العواقب الاقتصادية السلبية للوباء."

تحركت فورد لخفض الإنفاق على المشاريع، وقررت عدم تطوير سيارة لينكولن الرياضية الكهربائية الفاخرة والتي تم الإعلان عنها سابقًا بالشراكة مع صانع السيارات الكهربائية Rivian .

وتراجعت أسهم فورد بأكثر من 4.6٪ في تعاملات ما بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء بعد إغلاق الجلسة العادية عند 5.38 دولار.

تبلغ القيمة السوقية لشركة فورد البالغة 20.6 مليار دولار الآن أقل من 35 مليار دولار نقدًا كانت بحوزتها حتى يوم الجمعة الماضي.