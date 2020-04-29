قائمة الدراجات النارية المنتظر طرحها 2020.. عائلة هارلي تتصدر

يترقب عشاق الدراجات النارية طرح مجموعة مميزة من الدراجات من مختلف الماركات خلال عام 2020 الجاري، وبالتحديد من تلك التي تتبع فئة cruiser.

ووفق موقع "رايد أبارت" المختص بأخبار الدراجات النارية فقد جمع قائمة بأبرز الدراجات النارية من فئة cruiser المتوقع طرحها خلال عام، وبدأها بدراجة بي إم دبليو طراز R18 لعام 2021، والتي تعمل بمحرك بقوة 1802 سي سي، وستصل تكلفتها لـ17,495 دولارا.





وضمن القائمة تأتي دراجة هارلي دافيدسون Fat Boy التي تحل الذكرى الـ30 على طرحها للمرة الأولى خلال عام 2020 الجاري، وتطرح بمحرك بقوة 1868 سي سي، ويطرح للبيع بسعر 21,949 دولارا.

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وجاء ضمن القائمة أيضا من عائلة هارلي دافيدسون، طراز Low Rider S، الذي يطرح بمحرك بقوة 1868 سي سي، وبسعر 17,999 دولارا.

ومن شركة هوندا اليابانية، يطرح خلال عام 2020 الجاري الدراجات النارية طراز Rebel 300 و500، والتي تطرح بمحركات بقوة 286 سي سي وسعر 4499 دولارا لدراجة Rebel 300، ومحرك بقوة 471 سي سي وسعر 6199 دولارا لدراجة Rebel 500.

ومن الدراجات المميزة التي تطرح خلال العام، الدراجة الهندية الصنع Scout، التي تتم الذكرى الـ100 على طرحها خلال عام 2020، وستعمل بمحرك بقوة 1133 سي سي، وستتوفر بسعر 15,999 دولارا.



