أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/4/29 11:55 ص بتوقيت أبوظبي
لنفس الأسباب التي أدت إلى تأجيل وإلغاء طرح عدد من السيارات، تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إلغاء عدد من مشاريع التعاون بين شركات السيارات الكبرى، وأحدث ضحاياه في هذا المجال كان كل من ماركة لينكولن الأمريكية التي كانت قد عقدت شراكة مع ماركة ريفيان المختصة بصناعة السيارات الكهربائية لتعاون مستقبلي فيما بينهما.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن لينكولن قررت التخلي عن مشروعها مع شركة ريفيان، والذي كان يهدف لصناعة سيارة من فئة SUV كهربائية تحمل علامة لينكولن.
وأكد الموقع الأمريكي قرار لينكولن بعد أن تلقى بريدا إلكترونيا من متحدثها الرسمي أفاد من خلاله بأن مشروع التعاون بين الشركتين توقف بسبب توفير النفقات في ظل أزمة كورونا.
وكان من المقرر في حال استمرار هذا المشروع، أن تطرح سيارة لينكولن الكهربائية التي ستسهم في صناعتها ريفيان بحلول عام 2022.
ورغم ذلك، أكد "موتور وان" أن العلاقة القوية بين الشركتين قائمة، وأن احتمالية ظهور مشروعات مشتركة فيما بينهما بالمستقبل لا تزال قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يعطل التعاون بين لينكولن و"ريفيان" لإنتاج SUV كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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