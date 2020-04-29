بالفيديو.. فورد تبدأ تصنيع شاحنة جديدة وتطور "برونكو"

تستعد شركة فورد لبدء عملية تصنيع النسخة الأحدث من شاحنة F-150 والتي ستكون الأولى بمحرك كهربائي هجين ومخصصة لعام 2020 الجاري.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، فإن بدء تصنيع الشاحنة سيكون بحلول يوم 28 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بمصنع فورد بمدينة ديربورن بولاية ميتشيجان الأمريكية.

وسيعقب ذلك مرحلة أخرى من التصنيع للشاحنة المميزة من فورد، تنطلق بحلول يوم 26 أكتوبر المقبل، بمصنع الشركة بمدينة "كنساس".

وذكر الموقع الأمريكي أن ميعاد فتح باب الحجزء لشراء نسخة 2020 من شاحنة F-150 سيكون بحلول يوم 15 من شهر يونيو/حزيران المقبل، وفقا لتقرير نشره موقع F150gen14.com المهتم بأخبار شاحنة فورد.

وكان من المنتظر أن تبدأ فورد عملية تصنيع شاحنة فورد F-150 مبكرا وحالت دون ذلك أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي تسببت في غلق مصانع فورد بجميع أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، يترقب عشاق شركة فورد طرحها للجيل الجديد من طراز فورد برونكو المميز، ما دفع أحد عشاق هذا الطراز بطرح مقطع فيديو يوثق خلاله مراحل تطور طراز بورنكو منذ نسخته الأولى عام 1966.

وكان من المرتقب الكشف رسميا عن الجيل الجديد من طراز برونكو بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، غير أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك.





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ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو الذي نشر عبر قناة باسم Mr. chart على موقع يوتيوب، مع توقعات بأن تكشف فورد رسميا عن بورنكو خلال نهاية مايو أو بداية يونيو المقبلين.

وشمل الفيديو ظهور الجيل الأول على الإطلاق من طراز برونكو، والذي طرح للبيع بداية من عام 1966، وكان عبارة عن سيارة "أوف رود" صغيرة الحجم وكان أبرز منافسيها في ذلك الوقت طراز جييب CJ-5.









وتضمن الفيديو الإجيال المتعاقبة بطراز برونكو ومنها جيل الطراز في عام 1978، وهو الجيل الذي بدأ به بالظهور كسيارة ضخمة مجهزة لاقتحام الطرق الوعرة.

مرورا بكل من موديلات أعوام 1980، و1992، و1996، التي مثلت مراحل هامة من مراحل تطور طراز برونكو المميز من فورد.



