فولفو تسلح بولستر 2 الكهربائي بإجراءات أمان فائقة

أعلنت شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات بدأها رسميا في عملية تصنيع النسخة المقررة للبيع من طراز "بولستر 2" الكهربائي المنتظر في تحدٍّ لما يمر به العالم من ظروف طارئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكر موقع "إنسايد إي في"، فإن فولفو أعلنت رسميا أن عملية التصنيع بدأت بالفعل في مصنع فولفو بمدينة Luqiao الصينية، وهو مصنع تابع لمجموعة شركات سيارات "جيلي أوتو" التي تديرها شركة فولفو.





وتزامنا مع ذلك، بدأت الشركة السويدية المصنعة للسيارات بالكشف عن عدد من القدرات المميزة لطراز بولستر 2 المرتقب، وبدأت بقدراته الخاصة بمواصفات الأمن والسلامة.

وحسبما ذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية في تقرير جديد، فإن طراز بولستر 2، سيتمتع بحاجز من الألومنيوم أطلقت عليه فولفو اسم SPOC block.

Advertisements





ويتلخص دور هذا الحاجز في كونه حائط صد منيعا للسائق داخل السيارة، يمنع العجلات أو أي أجزاء حادة تتناثر نتيجة لحالات الاصطدام الشديدة من اختراقها كابينة القيادة الداخلية.

كما ذكرت فلوفو أن بطاريات طراز بولستر 2، محاطة بطبقة منيعة من الألومنيوم، توفر لها درجة عالية من الصلابة.





ومن أنظمة الحماية المتطورة المضافة لطراز بولستر 2، النظام الصوتي لتنبيه المركبات، وهو نظام تنبيه عند اقتراب المركبات بقدر كبير من سيارة فولفو الجديد ودوره تنبيه السائق لاتخاذ مسافة آمنة.

كما ذكر موقع "إنسايد إي في" أن طراز بولستر 2 أضيفت له أكياس هوائية جانبية هي الأولى من نوعها في مجال صناعة السيارات لتوفر الحماية للسائق من كل الجوانب.