تعرف أكثر على “هيونداي الوعلان” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت شركة “الوعلان للتجارة” كوكيل معتمد لشركة هيونداي في المنطقة الوسطى منذ عام 1984م ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا قامت بتطوير مراكز الصيانة والخدمات المرافقة لعملاء الشركة حتى وصلت اليوم الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة انها تخدم في اليوم الواحد مايقارب “1500 سيارة يومياً” تقوم بخدمتهم بشكل متقن عبر المراكز المنتشرة حول المملكة في المناطق الوسطى اليوم ، تحتل هيونداي مرتبة ثاني أفضل السيارات مبيعاً فـي المملكة العربية السعودية ، وهي معروفة بجودتها ، إمكانية الاعتماد عليها ، وقوتها المتميزة وكذلك مبدأنا (الحصول على قيمة ما يدفع من نقود).

وقد نمت الشركة من خلال رؤية النمو فـي المملكة العربية السعودية وتنوعت نشاطات المجموعة فـي مجالات الأعمال المختلفة بنجاح منقطع النظير.

واليوم في 2020 فإن نشاط المجموعة أصبح اكثر توسعاً وتمتلك العديد من الوكالات العالمية في المملكة ومنهم:-