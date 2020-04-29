سيارة سويدية تغزو السوق الأمريكية لمنافسة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يبدو أن انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19 سيمنع شركة فولفو Volvo السويدية من إمداد سوق السيارات الأمريكية بسيارات بولستار 2 "Polestar 2".

السيارة هي أحدث أفراد عائلة أسطول الشركة الكهربائي والتي ستأتي من القارة الأوروبية لمنافسة نظيرتها الأمريكية تسلا موديل 3 " Tesla Model 3".

وبحسب موقع engadget.com فإن سيارة فولفو Volvo الكهربائية الجديدة سوف تُطرح في سوق السيارات الأمريكي بسعر يبدأ من 59 ألفا و900 دولار.

ويبدو سعر سيارات بولستار 2 "Polestar 2" أعلى من منافستها الأمريكية تسلا موديل 3 " Tesla Model 3" والتي يبدأ سعرها من 40 ألف دولار أمريكي.





ويبدو أن شركة فولفو Volvo جاهزة للمنافسة بقوة في عالم السيارات الكهربائية بالكامل حيث زودت الشركة السويدية سيارات بولستار 2 " Polestar 2" بعناصر أمان وسلامة متطورة.

ومن شأن هذه العناصر المحافظة على سلامة السائقين في حالة وقوع الحوادث مثل نظام المكابح الأوتوماتيكي وإضافة وسائد هوائية جانبية وتقنية متقدمة لحماية ومنع بطارية السيارة من التلف والانفجار.

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كما ستحتوي سيارات بولستار 2 " Polestar 2" من فولفو Volvo السويدية على نظام القيادة الذاتية ومساعدة السائق المتطور (ADAS) والذي تقول الشركة إنه سيرافق موديلات أخرى من فولفو Volvo.

وسيتمكن سائق السيارة من الاستفادة من النظام في القيادة والتوجيه الآلي ومنع التصادم وتثبيت السرعة إلى 81 ميلاً في الساعة بحد أقصى.





أما بخصوص تقنية حماية بطارية سيارات بولستار 2 " Polestar 2" فقد أمدت فولفو Volvo بطاريات سياراتها الكهربائية والتي من الممكن أن تتحول إلى أداة قاتلة خلال التصادم بوضعها داخل غلاف من الألومنيوم الصلب تم تثبيته في هيكل أرضية السيارة.

وتساعد هذه الإجراءات على تقوية هيكل السيارة والتقليل من احتمالية تضرر وانفجار بطارية السيارة الكهربائية خلال التصادم والتي سيتم فصلها تلقائيا عن بقية السيارة عند التعرض لحادث.



