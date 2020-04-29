موجز العين للسيارات.. فيراري GTE-250 النادرة للبيع وطراز 21C الخارق

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بورش عن عدد من الكماليات المميزة التي تطرحها مع النسخة الأحدث لعام 2021، من طراز 911 الرياضي المميز.

واجهت شركة كاديلاك القوانين التي تفرضها إدارة الأمن والسلامة على الطرق السريعة، حين قررت طرح النسخة الاحدث من طراز XT6 بكشافات أمامية مخالفة للمواصفات.

طرحت شركة أودي الألمانية المصنعة للسيارات النسخة الكهربائية المهجنة الأولى من طراز "A6 واجون"، المخصص لعام 2020.

على الرغم من عدم طرحها رسمياً حتى الآن، فإن التكهنات بدأت بالظهور حول إحدى أكثر السيارات المرتقبة من بي إم دبليو وهو طراز X8، الذي توسعت به الشركة البافارية من أسرتها من فئات X.

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لم يمنع كورونا الشركات الصينية المنتجة للسيارات من الإبداع، وظهر ذلك بقوة مع كشف شركة Hongqi "هونج تشي" النقاب عن أيقونتها H9 الفارهة، التي تعتلي قمة الفئة المتوسطة.

أعلنت شركة "نيسان موتور"، الثلاثاء، أنها تتوقع خسائر صافية تتراوح بين 85 مليارا و95 مليار ين (بين 793 مليونا و886 مليون دولار) للسنة المالية الأخيرة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

أعلنت شركة دودج الأمريكية المصنعة للسيارات الرياضية عن طرح دفعة جديدة من أيقونتها "تشارجر" Charger Daytona بإمكانيات محدثة تواكب عام 2020 الجاري.

منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 1995، تميز طراز "ميجان" بأنه كان من أفضل مبيعات الشركة المنتجة رينو الفرنسية، غير أن الطراز على ما يبدو يعيش أيامه الأخيرة بالأسواق بعد انتشار السيارات الكهربائية.

تعد شركة زينجر Czinger الأمريكية واحدة من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة التي تعمل بمحركات كهربائية هجينة.

كشف موقع مختص بأخبار السيارات الكلاسيكية عن طرح النسخه الوحيدة المتبقية على مستوى العالم من طراز فيراري 250 GTE للبيع.