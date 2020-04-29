شركة صينية تكشف عن شبيهة "بنتلي مولسان" الفارهة

تستعد شركة Hongqi الصينية لطرح سيارتها الفارهة H9، التي تعتلي قمة الفئة المتوسطة وتشبه في مظهرها الخارجي سيارة بنتلي مولسان البريطانية الفاخرة.

قالت الشركة الصينية إن السيارة H9 تظهر بطول 5.14 متر، وعرض 1.90 متر، وارتفاع 1.94 متر، كما أنها تمتاز بشبكة مبرد ضخمة تخطف الأنظار.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي

الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 252 حصان/380 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، كما يتوفر محرك آخر V6 سعة 3.0 لتر وبقوة 272 حصان/400 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان تقريبا.

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وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها رباعية المقاعد تركز على الراحة؛ حيث تعتمد على تعليق هوائي وقاعدة عجلات بطول 3.06متر، مع مقاعد التدليك، وأربعة برامج للقيادة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

وتتوفر السيارة في 5 ألوان خارجية، وثلاثة للمقصورة الداخلية. وتزخر المقصورة الداخلية بشاشتي LCD كبيرتين، ونظام ملتيميديا، وكاميرا 360 درجة، ومنفذي USB. وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من مظاهر الفخامة والتجهيزات الجلدية الفارهة وأسطح الكروم.