"شكرا لكل ما بذلتموه و تبذلونه من اجلنا".. "شيري" تدعم الفريق الطبي المصري

كتب: باسل الحلواني

في لفتة إنسانية وفي إطار تكاتف القطاع الخاص مع جهود الدولة المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا Covid19، قامت شركة شيري لتصنيع السيارات أحد العلامات التجارية التابعة للوكيل غبور أوتو في مصر، بالتقدم إلى وزارة الصحة المصرية بعدد من الأقنعة الواقية بالإضافة إلى عدد من أجهزة قياس الحرارة و الملابس الواقية و القفازات الطبية التي

تحتاجها الفرق الطبية لتأدية واجبهم الوظيفي في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد .

وقالت الشركة في بيان لها:" يأتي ذلك تقديراً وعرفاناً بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة المصرية لاحتواء تلك الأزمة والعبور بمصر إلي بر الأمان داعين الله ان

يحفظهم و يوفقهم في تلك المهمة الصعبة وان ينعم بالشفاء و السلامة للجميع".

وتعد شركة شيري واحدة من أفضل 20 شركة لتصنيع السيارات حول العالم و قد بدأت في التواجد بالسوق المصري منذ اكثر من 20 عاما من خلال موديلاتها الشهيرة اريزو Arrizo 5 ,تيجو 3 Tiggo , تيجو 4 , تيجو 7 , تيجو 8 ، استطاعت شيري خلال تلك السنوات بموديلاتها المختلفة اثبات كفاءتها و قدرتها علي تلبية احتياجات السوق المصري.

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