فولكس فاجن تستأنف العمل بأكبر مصانعها بألمانيا

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات فولكس فاجن الألمانية، استئناف الإنتاج داخل أكبر مصنع لها في ألمانيا، وذلك بعد إغلاقه في أواخر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر عودة نحو ثمانية آلاف موظف إلى العمل في المصنع، وسيُطلب من الموظفين قياس درجات الحرارة الخاصة بهم بشكل يومي، وارتداء أقنعة واقية عند الحاجة، وإعطاء وقت إضافي لتطهير أدواتهم والأسطح التي يلمسوها.

كما سيتم وضع علامات على أرضية المصنع لمساعدة العمال على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

ويبدأ الإنتاج بطاقة نحو 10 إلى 15% - وسيزيد إلى نحو 40% الأسبوع المقبل.

وشجع تراجع معدلات الإصابة في ألمانيا على تخفيف قواعد العزل العام، ويعتمد صناع السيارات على قدرة البلاد على رصد واحتواء فيروس كورونا من أجل إعادة ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا للنشاط.

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وتستأنف مجموعة فولكس فاجن، التي تملك علامات سكودا وأودي وبنتلي وبورش وسيات، أيضا الإنتاج في البرتغال وإسبانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك وأمريكا الجنوبية هذا الأسبوع.

وبدأ في فولفسبورج، أمس الاثنين، نحو ثمانية آلاف عامل بصناعة السيارات مجددا، بما في ذلك السيارة فولكس فاجن جولف.

وأفادت الشركة إنه من المقرر تصنيع 1400 سيارة هذا الأسبوع، وهو ما يتبعه ستة آلاف سيارة في أسبوعين.

ومن المنتظر أن يبدأ المصنع نشاطه بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 10% إلى 15%، وستصل إلى 40% من مستويات ما قبل الأزمة في الأسبوع التالي.