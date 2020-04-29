خطوات تنظيف وتعقيم السيارة من الفيروسات بالطريقة الصحيحة

الخليج ٣٦٥ نت – مع الانتشار الهائل لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وإصابته لأكثر من 3 ملايين شخص، فإنه من الضروري معرفة أن النظافة من أهم الأسلحة لمحاربة هذا الوباء الخطير، ولأن السيارة من الأماكن التي يتواجد فيها الشخص لفترات قد تكون طويلة، فإنه يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل صحيح.

ومن الهام أن نكون على علم بأن سياراتنا تضم أسطحاً متسخة لا ترى بالعين المجرّدة قد تساعد على نشر هذا الفيروس، لذا يجب تعقيم الأسطح التي تلمسها باستمرار مثل عجلة القيادة وأزرار التحكم بالنوافذ، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام المعلومات والترفيه ومقابض الأبواب.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية بأن غسل اليدين وتعقيم الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار هما أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ونستعرض فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تنظيف وتعقيم سيارتك من الداخل، والأسطح التي يجب تنظيفها:

– الأسطح الرئيسية التي يجب تعقيمها هي المقود وذراع تشغيل الماسحات ومؤشر الانعطاف، ومساند أذرع السائق والركاب، ومقابض التمسّك العلوية، ومقابض تعديل وضعية المقعد، ومقبس التشغيل، ومقبض تبديل السرعة، وأية أزرار أو شاشات لمس.

– التجهيزات البلاستيكية، والكروم المطلي، والجلد الصناعي، والمفروشات المنجّدة، إذ يمكن مسح جميع هذه الأسطح بالكحول من أجل تنظيفها، ويعتبر استخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالمنظف الكحولي وسيلة آمنة وفعالة لتنظيفها.

Advertisements

– أما بالنسبة للأسطح الداخلية المصنوعة من الجلد الطبيعي، فيوصى بمسح الجلد برفق بالماء والصابون، عوضًا عن استخدام منظف كحولي، فقد يؤدي الأخير لتشقق الجلد وتغيّر لونه بمرور الوقت، وبعد تنظيف الجلد، يستحسن استخدام مطري للجلد للمحافظة عليه لأطول فترة ممكنة.

– تجنب استخدام أية مناديل معطرة أو تحتوي على مبيض فقد ثبت بأنها تلحق الضرر بالشاشات والجلد.

أكثر مواد التنظيف فعالية:

– بحسب منظمة الصحة العالمية فإن المنظفات الكحولية التي تحتوي على كحول بنسبة 70% لها فعالية عالية في القضاء على فيروس كورونا.

– من الآمن استخدام المنظفات الكحولية على جميع الأسطح الداخلية في السيارة تقريبًا، وسوف تقضي على معظم الجراثيم وتزيل بصمات الأصابع بفعالية. علمًا أن غالبية شركات تصنيع السيارات تستخدم هذه المادة لتنظيف السيارات قبل شحنها إلى العملاء.

– في حال لم يتوفر لديك منظف كحولي، فإن الماء والصابون يعملان بكفاءة أيضًا على أسطح السيارة.

– لا تستخدم المبيض أو البيروكسيد أو المنظفات التي تحتوي على الأمونيا لأنها تخرّب بعض المواد في سيارتك وتسبب ضررًا دائمًا.

– يتضمن كتيب المالك معلومات حول نوع المواد المستخدمة في السيارة، مثل معلومات حول نوع الجلد طبيعي أم صناعي. وفي حال لم تكن متأكدًا، اتصل بوكيلك للحصول على المعلومات الصحيحة.