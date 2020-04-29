الكشف عن سعر ومواصفات لكزس UX300e الكهربائية بالكامل في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت لكزس UX 300e، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة الفاخرة، في الأسواق الصينية هذا الأسبوع بعد خمسة أشهر من الكشف عنها.

وتعتمد UX 300e على موتور كهربائي بقوة 204 حصان مع بطارية ليثيوم ايون 54.3 كيلوواط\س بمدى 400 كيلومتر، وجنوط خاص بالسيارة وأرضية مسطحة لتحسين الكفاءة والأداء الايروديناميكي.

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وتشمل مزايا السيارة إمكانية التنقل بين عدة وضعيات قيادة للتركيز على الأداء أو الراحة، مع نظام كبح متجدد لتوليد الطاقة وتطبيق خاص لمراقبة حالة البطارية ومستوى شحنها عبر الجوال.

ويبدأ سعر لكزس UX 300e من 362,000 يوان صيني، ما يعادل 192,000 ريال للنسخة الأساسية، ويرتفع إلى 385,000 يوان (204,000 ريال) للنسخة الأعلى في المجال.