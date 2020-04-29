بي ام دبليو X8 M القادمة قد تحصل على مولد طاقة هجين بقوة 750 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير كثيرة في الماضي إلى تطوير بي ام دبليو لسيارة X8 الأكبر حجماً من X7، وقد نرى نسخة M رياضية لها بقوة هائلة، وهي موضوع مقالتنا اليوم مع تقرير جديد غير رسمي من مجلة Car.
التقرير يشير إلى أن X8 M ستحصل على مولد طاقة هجين يجمع بين محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر مع موتور كهربائي بقوة إجمالية تصل إلى 750 حصان ودفع رباعي، كما تزعم المقالة أن هذه السيارة تحمل الاسم الكودي “روكستار”.
مرة أخرى نؤكد أن التقرير غير مؤكد بأي شكل، وللوقت الحالي ترفض بي ام دبليو الحديث عن X8 القادمة، ولكن لن يكون من الغريب طرح X8 M رائدة بمستويات أداء ممتازة مثل المذكورة هنا.
وقد أشارت تقارير سابقة أن بي ام دبليو قد تدشن سيارة اختبارية أو ربما الموديل الإنتاجي النهائي قبل نهاية 2020، ولكن حتى الآن لم نر أي صور تجسسية لسيارة مموهة، ما يعني أننا في الغالب لن نرى الموديل الإنتاجي قبل عامين أو أكثر.
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