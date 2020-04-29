كماليات مميزة في النسخة الأحدث من بورش 911

أعلنت شركة بورش عن عدد من الكماليات المميزة التي تطرحها مع النسخة الأحدث لعام 2021، من طراز 911 الرياضي المميز.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن بورش ستبقي على عدد من المميزات في نسخة 2021 من طراز 911، أبرزها أنها ستطرحه بنسخة ذات ناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات بناء على طلب عملائها بالسوق الأوروبية.

ومن الكماليات الجديدة التي تضاف حديثاً لنسخة 2021 من الطراز، ترمومتر الحرارة المضاف لعجلات السيارة، الذي يتحول للون الأزرق حين تتعرض العجلات لانخفاض كبير في درجات الحرارة، في حين يتحول للون الأبيض إذا ما تعرضت الإطارات لدرجة حرارة شديدة الارتفاع.

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وأضافت بروش أيضاً للنسخة الحديثة من طراز 911، عدداً من القدرات التقنية الجديدة مثل تطبيق تتبع بورش الإلكتروني Porsche Track Precision App، وعدداً من أزرار التحكم على عجلة القيادة، يستطيع من خلالها السائق التنقل بين أنظمة القيادة المختلفة أثناء القيادة.

ومن المميزات المضافة أيضاً تقنية InnoDrive المتطورة التي تتوقع الحد الأقصى المسموح به من السرعة للسيارة لمسافة استبقاية تصل لـميلين.

كما أضافت بورش من الداخل للنسخة الحديثة من طراز 911، نوعاً فاخراً من الجلود كست به المقاعد، بالإضافة لسبعة ألوان جديدة يمكن لعملاء بورش الاختيار فيما بينها عند شراء الطراز الجديد.