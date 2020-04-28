لكزس تبدأ تحديثات منتصف الجيل لطرازات LS .. ما الجديد؟

شعر العديد من عشاق طراز LS من لكزس بالاحباط حين تم الكشف عن جيله الخامس منذ 3 أعوام، دون أن يشمل على نسخة تعمل بمحرك كهربائي مهجن من فئة V8.

وذلك وفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن منذ الكشف عن الجيل الخامس، استمرت لكزس في تحديث طراز LS، مع تمسكها بطرحه بمحرك من فئة V6، ولكنها على وشك أن تصحح ذلك.









وبناء على تقرير صادر من مجلة السيارات اليابانية Mag-X، تستعد لكزس لطرح طراز LS بمحرك كهربائي مهجن V8 خلال عملية تحديث منتصف الجيل للطراز.

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وقال "موتور وان"، إن عملية تحديث منتصف الجيل لطراز لكزس LS، يتوقع أن تتم بحلول عام 2021، حيث ستستخدم لكزس نسخة محدثة من محرك V8 كانت قد طرحته مع إحدى سياراتها عام 2007.









وتوقع الموقع الأمريكي أن يطرح محرك V8 المهجن مع طراز LS 2021 بسعة 5.0 لتر، وينتج قوة إجمالية تصل لـ 415 حصان.

في الوقت نفسه، كانت قد أعلنت شركة تويوتا المالكة للكزس، أنها بدأ خطة تدريجية لوقف طرحها بشكل نهائي لأي من سياراتها المستقبلية بمحركات من فئة V8.

ومن المتوقع ان تطرح النسخة القادمة من طراز لكزس LS بتكلفة تبدأ من سعر 90,000 ألف دولار.