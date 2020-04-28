القوانين الأمريكية تمنع كاديلاك من استخدام هذه الإضاءة المتطورة

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/4/28 09:04 م بتوقيت أبوظبي
واجهت شركة كاديلاك القوانين التي تفرضها إدارة الأمن والسلامة على الطرق السريعة، حين قررت طرح النسخة الاحدث من طراز XT6 بكشافات أمامية مخالفة للمواصفات.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مواصفات الادارة الأمريكية، تفرض عدم طرح سيارات بكشافات امامية ذات تقنية تكيف تلقائي.
وذكر الموقع الأمريكي أن العديد من شركات صناعة السيارات بالولايات المتحدة تعاني من هذا القانون الذي يعتبرونه قديم الطراز ويلزم تغييره.
وحاول عدد كبير من شركات السيارات إقناع المسئولين بإدارة الأمن والسلامة الأمريكية بتغيير هذه القوانين، وقد طرحت كاديلاك نسخة 2020 من طراز XT6 بتقنية الكشافات التكيفية على أمل تحقيق هذا التغيير غير أن كافة النسخ التي طرحت من الطراز للبيع أجبرت إيقاف تفعيل هذه التقنية للسماح لإتمام عملية البيع للسياراة.
وقال "موتور وان" إن الحرب ضد قوانين الكشافات الامامية مستمرة بين شركات السيارات والإدارة الأمريكية للامن والسلامة على الطرق السريعة لفترة تزيد عن عقد كامل.
وترجع رغبة شركات السيارات مثل كاديلاك وأودي في تغيير هذا القانون لما يعود به من تأثير سلبي على مبيعات وعملية تسويق العديد من سياراتها، مع العلم بأنه خارج الولايات المتحدة لا يتم منع استخدام الكشافات الأمامية التكيفية.
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