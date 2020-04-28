شاهد أول نسخة كهربائية مهجنة من طراز أودي A6

طرحت شركة أودي الألمانية المصنعة للسيارات النسخة الكهربائية المهجنة الأولى من طراز "A6 واجون"، المخصص لعام 2020.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز A6 الهجين الجديد، مع كشفه عن مواصفاته وقدرات محركه.









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وذكر الموقع أن هذه تعتبر أول نسخة كهربائية هجينة من فئة plug-in تطرحها أودي من طراز A6 واجون، مع العالم بإن النسخة السيدان من الطراز نفسه سبق وأن طرحت بمحرك كهربائي من هذا النوع.

ويعمل طراز A6 واجون من أودي، بمحرك كهربائي مهجن من فئة TFSI، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ 362 حصان ، ينتج منها محرك الطراز الكهربائي وحده قوة 141 حصان، مع عزم دوران 500 نيوتون متر.









ويستطيع المحرك الكهربائي بطراز أودي A6 واجون السير لمسافة 31.7 أميال وحده كحد أقصى لشحن بطارياته، وبمساعدته، تحصل السيارة على قوة إجمالية تمكنها من التسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 5.7 ثانية، وتصل السرعة القصوى لطراز أودي A6 واجون لـ 155 ميل في الساعة.