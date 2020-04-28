هل تطرح بي إم دبليو سيارتها X8 M بقوة محرك 700 حصان؟

على الرغم من عدم طرحها رسمياً حتى الآن، فإن التكهنات بدأت بالظهور حول إحدى أكثر السيارات المرتقبة من بي إم دبليو وهو طراز X8، الذي توسعت به الشركة البافارية من أسرتها من فئات X.

ووفقاً لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن بي إم دبليو ترغب في طرح طراز أكبر وأعلى في الإمكانيات، يتمركز على قمة الهرم بين فئاة X، التي تشمل كلاً من X5 وX6 وx7.

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وكشف تقرير جديد نشرته مجلة Car، عما يتوقعه الخبراء من مواصفات سيتمتع بها طراز بي إم دبليو X8، التي تنبأت بأن يعمل بمحرك ذي قوة هائلة.

وأول ما ذكره تقرير المجلة أن بي إم دبليو تنوي منح الطراز فئة M عالية الأداء لمحركه، الذي سيكون V8 بسعة 4.4 لتر، وينتج قوة تصل لـ750 حصاناً، يدعمها نظام دفع رباعي All-wheel.

وحتى الآن تتجه المؤشرات لأن موعد الكشف عن طراز بي إم دبليو X8 M سيكون قبل نهاية عام 2020 وفقاً لـ"موتور وان"، ولم يتحدد بعد ما إن كانت النسخة التي ستظهر من الطراز اختبارية للعرض فقط، أم تصنيعية مخصصة للبيع بالأسواق بعد طرحه بفترة وجيزة.