جينيسيس GT70 كوبيه تظهر بالشكل التخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – في 2015 سجلت جينيسيس الأسماء التجارية GT60 وGT70 وGT80 وGT90، والتي أشارت إلى نوايا العلامة الفاخرة لدخول فئة الكوبيه بموديلات جديدة أو إصدارات كوبيه لموديلات حالية.
وقد لمح رئيس جينيسيس في السابق إلى تطوير كوبيه إنتاجية بناء على سيارة ايسينشا الاختبارية المدشنة في معرض نيويورك للسيارات 2018 مع احتمالية تدشينها في 2021، وبناء على تصميم هذا السيارة، قام استوديو KKS برسم صور توقعية لما ستبدو عليه كوبيه جديدة من جينيسيس.
في الصورة المرفقة نرى الشبك الأمامي المدرع الجديد لجينيسيس مع تصميم المصابيح الأمامية الرباعية التي تشتهر بها سيارات العلامة هذه الأيام، والنتيجة تبدو أنيقة للغاية برأينا.
للوقت الحالي ننتظر التأكيد الرسمي من جينيسيس على الكوبيه القادمة، والتي قد تتأخر بعض الشيء بسبب وباء الكورونا ولكن نأمل برؤية صور تجسسية لها أثناء اختبارها قبل نهاية العام.
جينيسيس ايسينشا:
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