الكشف عن موعد بدء تصنيع فورد F-150 الجيل القادم 2021

الخليج ٣٦٥ نت – يقال إن الجيل القادم من فورد اف 150 موديل 2021 سيبدأ إنتاجه في أواخر سبتمبر، حيث يقول ذكرت أحد المصادر بمنتدى F-150 Gen14 أن مصنع فورد دياربورن سيبدأ إنتاج السيارة الجديدة في 28 سبتمبر، وذلك بعد وقت قصير من التاريخ الذي كان مخطط له وهو 17 أغسطس، في حين سيتأجل الإنتاج في مصنع كانساس سيتي من 26 أكتوبر إلى 14 سبتمبر.

لا شك في أن تأجيل التواريخ هو بسبب الإغلاق المتسبب فيه انتشار فيروس كورونا الحالي، كما يُقال إن باب الطلب على فورد اف 150 موديل 2021 سيتم تأجيله إلى 15 يونيو، أي بعد أكثر من شهر من التاريخ المعلن عنه من قبل في 11 مايو المقبل.

من ناحية التصميم، ستتميز فورد اف 150 الجديدة بتصميم محدث يشتمل على مصابيح أمامية جديدة وشبك جديد، كما يوجد في المقدمة مصابيح ليد نهارية ومصابيح ثانوية جديدة في الواجهة الأمامية يتم وضعها أفقياً نحو قاعدة المصد، كما تمتلك مرايا جانبية جديدة ومصابيح خلفية مبسطة تشبه المستخدمة في نيسان تيتان.

بالدخول إلى المقصورة، فستحصل على العديد من التحديثات، تشتمل على نظام ترفيهي SYNC 3 أكبر بقياس 12 بوصة على الأقل، مع إمكانية تقسيم الشاشة حتى تتمكن من إظهار عناصر التحكم في الصوت ومعلومات التنقل في نفس الوقت، ومن حيث القوة، فمن المحتمل أن تحصل السيارة على محرك V8 جديد سعة 4.8 لتر بدلاً من سعة 5 لتر، وسيكون هناك أيضاً إصدار هجين وآخر كهربائي بالكامل.

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تصميم تخيلي: