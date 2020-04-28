أول نظرة على هيونداي إلنترا “إن لاين” Elantra N Line الجديدة

تتميز النسخة الجديدة تماما من سيارة إلنترا بمعايير الأداء العالية لتصاميم الـ “إن لاين” N Line الرياضية.

تتاح المعايير العالية لـ N Line في سيارة إلنترا السيدان لأول مرة على الإطلاق.

صممت إالنترا أفانتي “إن لاين” الجديدة بشكل رياضي وبهيكل ديناميكي/ محرك محسن.

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن التصميم الجديد لطراز سيارة إلنترا “إن لاين”N Line عبر مجموعة صور وتسجيل مصور على موقع المجموعة العالمي. وتضيف والتي ستطرح قريبا في الأسواق، عناصر تصميم جديدة خاصة لعلامة “إن – N” من هيونداي، بالإضافة إلى الترقيات التي طرأت على الهيكل والمحرك التوربيني الجديد والذين تم الكشف عنهما مؤخرًا. ومنذ إطلاقها؛ تعمل العلامة التجارية “إن – N” عالية الأداء على تطوير سيارات ممتعة للقيادة، ينبض لها قلب السائق خلف عجلة القيادة، والتي أضافت المزيد من الروح الرياضية على تصميم إلنترا الجديدة.

وتقدم العلامة التجارية التي يقدمها قسم N الرياضي لدى شركة هونداي موتور مجموعة منوعة من السيارات عالية الأداء من هيونداي، تضم السيارات ذات التصميم الرياضي أو تقديم طرازات هيونداي الكلاسيكية بإحساس مختلف.

وجدير بالإشارة أن خط “إن لاين” N Line يتميز بتصاميمه المميزة والأداء الرياضي القوي للغاية، لذا تقوم هيونداي بتوسيع من إنتاج هذا الخط ليتمكن المزيد من العملاء من تجربة الأداء العالي لعلامة “إن” N.