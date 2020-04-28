فتح باب الحجز على السيارة الكهربائية لوسيد اير في السعودية والإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة لوسيد المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن فتح باب الحجز لسيارتها اير في الشرق الأوسط، والبداية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت أن قيمة الحجز القابل للاسترداد بالكامل 3,800 ريال سعودي أو درهم إماراتي، وسيظل باب الحجز مفتوح حتى 31 مايو 2020، على أن يبدأ التوصيل في النصف الثاني من 2021.

يجدر بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مستثمر في شركة صناعة السيارات الكهربائية باستثمار بلغ أكثر من مليار دولار، واستعداداً لبدء عمليات البيع، خططت لوسيد لافتتاح 8 معارض للسيارات خلال العام الجاري، على أن تكون خمسة منهم في كاليفورنيا وثلاثة خارجها، وذلك بعد بدء عمليات التصنيع.

يذكر أن لوسيد الكهربائية سيتوفر منها إصدارات بقوة 1,000 وصولاً إلى 1,800 حصان، ويمكن للعملاء مستقبلاً الاختبار ما بين بطارية بقدرة 100 أو 130 كيلوواط، وهذه الأخيرة يمكنها تزويد السيارة بالطاقة لمسافة تصل إلى قرابة 650 كلم بالشحنة الواحدة.

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في النهاية، من المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة التي تطمح إلى منافسة سيارات “تيسلا”، من 60 ألف دولار، أي حوالي 225 ألف ريال سعودي.

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