تركيا تسجل 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 114653 حالة المزيد

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114653.



وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2992.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33791 شخصا حتى الآن.