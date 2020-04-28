“جلسة تصوير” مرسيدس CLA الجديدة 2020 من فريق الخليج ٣٦٥ نت

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اعلنت مرسيدس الجفالي عن وصول CLA الجديدة 2020 فقد قمنا بأخذ جلسة تصوير للسيارة بمختلف الأماكن وبصور تعكس جمال وأناقة هذه السيارة.

بالنسبة لتصميم السيارة فقد زادت أبعاد الكوبيه الألمانية مقارنة بالسابق، حيث بات طولها 4,688 ملليمتر بزيادة 48 ملليمتر، في حين أن قاعدة عجلاتها 2,729 ملليمتر بزيادة 30 ملليمتر، ما يؤدي إلى تحسين مساحة الأقدام في المقصورة وزيادة السعة التخزينية بالحقيبة الخلفية بمقدار 10 لتر إلى 460 لتر.

كما تأتي CLA 2020 الجديدة أعرض بمقدار 53 ملم،في حين أصبحت أقل ارتفاعاً بفارق 2 ملم عن موديلها السابق، حيث يترتب على ذلك تمدد مساحة الأقدام والأكتاف والأذرع للركاب بالخلف، في حين ينتج عن المقدمة والخلفية الأعرض مع مركز الجاذبية الأكثر انخفاضاً تقديم أداء رياضي أكثر.

وبشكل عام، نجد أن تصميم الخارجية مستوحى من CLS حيث أنها أكثر رياضية بمصابيح أمامية وخلفية نحيلة، غطاء محرك منحوت مع سقف مائل يحافظ على مظهر كوبيه.

ومن الداخل حصلت CLA في مقصورتها على نظام MBUX بشاشتين 7 إنش إحداها للمعلومات والترفيه والأخرى لعدادات القياسات، كما بإمكان العملاء طلب الشاشتين 10.25 إنش أو حتى التحكم بالواجهة عبر تقنية الإيماء بالتلويح أمام الشاشات دون ملامستها، بالإضافة إلى ذلك تم تحسين الملاحة ونظام برومستر المحيطي الصوتي، إضافة لدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو ووجود شاشة رؤية علوية تعرض معلومات السرعة الحالية والقصوى ومعلومات الملاحة على الزجاج الأمامي في نطاق رؤية السائق دون تشتيت، وذلك كله مع مقاعد رياضية مريحة تحتضن السائق والركاب بشكل يشعرهم بالأمان والرقي والراحة بفضل ما تمتلكه من كسوة جلدية فاخرة وراقية.

تأتي مرسيدس CLA 2020 الجديدة بمحرك L4 تيربو 1.4 لتر بقوة 163 حصان بصرفية وقود 19.3 كم لكل 1 لتر، مع تسارع 0-100 كم/س خلال 6.5 ثانية بسرعة قصوى 240 كم/س.

هذا وتتوفر مرسيدس CLA 2020 لدى وكالة الجفالي حالياً بسعر يبدأ من 186,900 ريال شامل الضريبة، وإذا تود الحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن السيارة: اضغط هنا.

وهذه صور من جلسة التصوير نتمنى أن تنال على إعجابكم متابعينا الكرام:

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