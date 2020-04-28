تسريب صور بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر التسريبات القادمة من بي ام دبليو، يعد تسريب صور الفئة الثانية كوبيه وiX3 الكهربائية، هذه المرة تسربت صور رسمية للفئة الخامسة 2021 فيس ليفت، والتي تكشف بوضوح عن التصميم الأمامي والخلفي للسيارة.

ونلاحظ فوراً غياب الشبك الأمامي الكبير مثل الفئة السابعة مع استمرار الشبك الأمامي المعتاد لبي ام دبليو مع مصابيح أمامية أنحف وأكثر أناقة.

Advertisements

كما أعادت بي ام دبليو تصميم المصابيح الخلفية .. ونلاحظ هنا أن هذه هي نسخة 530e الهجينة بالقابس، والتي ستستخدم محرك بترولي 4 سلندر بالتوازي مع موتور كهربائي بقوة تصل إلى 252 حصان في الموديل الحالي وعزم 420 نيوتن.متر ودفع خلفي أو رباعي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات.

كما نعلم أن الفئة الخامسة ستحصل على نسخة هجينة أخرى بمحرك 6 سلندر وقوة إجمالية تصل إلى 400 حصان.. ومن المتوقع الكشف عن السيارة في أواخر مايو مع طرحها قبل نهاية العام.