تويوتا كراون تحصل على ثلاثة إصدارات خاصة للاحتفال بالذكرى 65

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت تويوتا ثلاثة إصدارات خاصة لكراون سيدان في اليابان للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للسيارة.. وتحمل الإصدارات أسماء “كراون ليميتيد” و”كراون ستايل الأناقة 2″ و”كراون سبورت ستايل”. الإصدار الأول، كراون ليميتيد، يأتي بجنوط ألومنيوم 18 إنش حصري أسود مع تجليد داخلي يجمع بين القماش والجلد الصناعي، مع راصد للنقطة العمياء ومكابح أوتوماتيكية للزحام الخلفي ومقعد راكب أمامي كهربائي. الإصدار الثاني كراون ستايل الأناقة 2 يأتي بجنوط 18 إنش بخاصية “كتم الإزعاج الصوتي” وثلاثة ألوان داخلية تشمل الأسود والرمادي والذهبي وجلود صناعية وزخرفات خشبية سوداء مع نفس مزايا السلامة كالإصدار الأول. Advertisements وننتقل لإصدار كراون سبورت ستايل بنفس الجنوط 18 إنش الخافض للإزعاج ومصابيح أمامية وخلفية LED ولمسات داكنة للشبك الأمامي وداخلية سوداء مع تخييط أحمر على المقاعد والكونسول الأوسط ولوحة القيادة. وتعتمد جميع الإصدارات على نفس المحركات التي تشمل محرك بترولي تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 245 حصان وعزم 350 نيوتن.متر ودفع خلفي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات، مع مولد طاقة ثاني هجين بمحرك 2.5 لتر بقوة إجمالية 222 حصان ودفع خلفي أو رباعي. وسيبدأ سعر إصداري “كراون ستايل الأناقة 2″ و”كراون سبورت ستايل” من 47,215 دولار (177,000 ريال)، بينما يبدأ سعر إصدار “كراون ليميتيد” من 48,200 دولار (180,000 ريال).

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