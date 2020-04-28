الإبداع في عصر كورونا.. "هونج تشي" الصينينة تبهر العالم بسيارتها H9

لم يمنع كورونا الشركات الصينية المنتجة للسيارات من الإبداع، وظهر ذلك بقوة مع كشف شركة Hongqi "هونج تشي" النقاب عن أيقونتها H9 الفارهة، التي تعتلي قمة الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة H9 تظهر بطول 5.14 متر، وعرض 1.90 متر، وارتفاع 1.94 متر، كما أنها تمتاز بشبكة مبرد ضخمة تخطف الأنظار.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 252 حصانا/380 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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كما يتوفر محرك آخر V6 سعة 3.0 لتر وبقوة 272 حصانا/400 نيوتن متر، وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان تقريبا.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها رباعية المقاعد تركز على الراحة؛ حيث تعتمد على تعليق هوائي وقاعدة عجلات بطول 3.06 متر، مع مقاعد التدليك، و4 برامج للقيادة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتتوفر السيارة في 5 ألوان خارجية، و3 للمقصورة الداخلية. وتزخر المقصورة الداخلية بشاشتي LCD كبيرتين، ونظام ملتيميديا، وكاميرا 360 درجة، ومنفذي USB. وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من مظاهر الفخامة والتجهيزات الجلدية الفارهة وأسطح الكروم.