كورونا يهبط بأرباح "نيسان".. 800 مليون دولار خسائر متوقعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع خسائر صافية تتراوح بين 85 مليارا و95 مليار ين (بين 793 مليونا و886 مليون دولار) للسنة المالية الأخيرة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.



وكانت نيسان، التي تمتلك "رينو" 43.4% منها، قد توقعت في فبراير/شباط الماضي أن تحقق ربحا صافيا بـ65 مليار ين للسنة المالية التي انتهت في 31 مارس/آذار.

ورجحت ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان، في بيان، أن تسجل خسارة تشغيلية تتراوح بين 35 و45 مليار ين للسنة التي انتهت بنهاية مارس/آذار.

وأوضح البيان أن أداء نيسان "مستمر في التراجع، متأثرا بشكل رئيسي بجائحة كورونا".

وحتى قبل أن تؤثر الجائحة على مبيعاتها حول العالم، خفضت نيسان بشكل كبير توقعات أرباحها في شباط/فبراير لأسباب أبرزها تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية.

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تجدر الإشارة إلى أن نيسان تمر بحالة من الاضطرابات وسط تراجع حاد في الأرباح منذ اعتقال رئيسها كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.

وتم توجيه اتهامات لغصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، تتضمن خيانة الثقة والتلاعب في وثائق مالية لإخفاء جزء من دخله. وقد أنكر جميع الاتهامات التي وُجهت له.

وتمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، من الفرار من اليابان إلى لبنان في أواخر ديسمبر/كانون الأول. ولا توجد معاهدة تسليم بين لبنان واليابان.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن نيسان تخطط لخفض المبيعات بنحو مليون سيارة على الأقل.