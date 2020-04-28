طراز مميز من دودج تشارجر بإمكانيات هائلة

أعلنت شركة دودج الأمريكية المصنعة للسيارات الرياضية عن طرح دفعة جديدة من أيقونتها "تشارجر" Charger Daytona بإمكانيات محدثة تواكب عام 2020 الجاري.

وذكر موقع "موتو روان" المختص بأخبار السيارات، أن دودج طرحت في العام الماضي دفعة أولى للبيع من الطراز يبلغ عددها 501 نسخة.





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وعرض الموقع الأمريكي بعض مميزات الدفعة الجديدة لعام 2020 من نسخ طراز Charger Daytona الخاصة، موضحا أنها ستطرح بكشافات أمامية بقياس 20 بوصة، وتحديثات من الداخل تشمل حصائر أرضية فاخرة ذات حواف سوداء، ومقاعد مغطاة بجلود "نابا" و"ألكانترا" الفخمة، مرمزة بشعار Daytona.



وتوفر شركة دودج النسخة الواحدة من نسخ الذكرى الخمسين الخاصة من طراز Charger Daytona للبيع بتكلفة تبدأ من 39,890 ألف دولار، وتصل لـ43,490 ألف دولار.

وكان الظهور الأول لطراز دودج Charger Daytona عام 1969.