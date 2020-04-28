بعد ربع قرن من الشهرة.. رينو تحيل طراز Megane للتقاعد

منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 1995، تميز طراز "ميجان" بأنه كان من أفضل مبيعات الشركة المنتجة رينو الفرنسية، غير أن الطراز على ما يبدو يعيش أيامه الأخيرة بالأسواق بعد انتشار السيارات الكهربائية.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن طراز رينو ميجان يعاني حاليا من تدهور المبيعات في أسواق بأوروبا التي تفوق فيها.











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ونقل موقع "أوتو إكسبريس" عن أحد المديرين الكبار بشركة رينو، قوله إن "مستقبل طراز ميجان مهدد، بعد أن شهد تراجعا في المبيعات منذ عام 2010، وذلك عبر قارة أوروبا".









وقال مدير قسم التصميمات في شركة رينو Laurens van den Acker، إن استمرارية تراجع مبيعات طراز ميجان مع تركيز رينو على تطوير وطرح مزيد من السيارات الكهربائية قد يدفع الشركة الفرنسية إلى إحالته للتقاعد في النهاية.

في الوقت نفسه، كانت قد كشفت شركة رينو عن نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز ميجان لعام 2020 الجاري، بإمكانيات مميزة.