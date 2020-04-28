"زينجر" الأمريكية تطرح سيارة معدلة من طراز 21C الخارق

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/4/28 12:38 م بتوقيت أبوظبي
تعد شركة زينجر Czinger الأمريكية واحدة من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة التي تعمل بمحركات كهربائية هجينة.
وكشفت الشركة مؤخرا عن نسخة حديثة من طرازها الكهربائي 21C بمحرك من فئة V8 ذي سعة 2.88 لتر.
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، تستعد لطرح فئات جديدة مشتقة من طراز 21C ستكون أولها فئة widebody أعرض في المساحة وبقوة محرك أعلى من الفئة التقليدية للطراز.
وقال الموقع الأمريكي إن الفئة التقليدية من طراز "زينجر 21C" تصل قوة محركها الكهربائي الهجين إلى 1233 حصانا، مع ناقل سرعة مزود بـ7 سرعات.
وفيما يخص الفئة الـwidebody المستقبلية منه، فإن محركها سيزيد في وقته عن النسخة التقليدية بنحو 100 حصان إضافية، ما يعني وصول نسخة محرك الفئة الجديدة لـ1350 حصانا.
ويمكن لطراز زينجر 21C بنسخته الحالية التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 1.9 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ268 ميلا في الساعة.
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