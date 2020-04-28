القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات أحمد جمال أحمد الثلاثاء 2020/4/28 12:36 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 12:36 م بتوقيت أبوظبي

تستعد هيونداي للكشف رسميا عن طراز سوناتا N-Line، خلال منتصف شهر مايو/أيار المقبل، وفق ما أعلنته الشركة الكورية الجنوبية. ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات للطراز خلال عملية اختباره، والذي تميز بإطلالة مموهة أخفت ملامحه لحين الكشف عنه رسميا للجمهور.

Advertisements وشملت اللقطات صورا للسيارة من الداخل، كشفت عن كابينة القيادة.





وستعمل فئة N-Line من طراز سوناتا المرتقب بمحرك ذي أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 290 حصانا مع عزم دوران 310 أقدام في اللفة الواحدة، بالإضافة لناقل سرعة مزود بـ8 سرعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة مموهة.. هيونداي تكشف موعد طرح Sonata N-Line لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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