لكزس تطرح نسخة خاصة من طراز LFA.. تعرف على السعر

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/4/28 12:35 م بتوقيت أبوظبي
منذ طرحه للبيع للمرة الأولى عام 2012، وما زال طراز لكزس الرياضي الفاخر LFA محتفظا بمكانته المميزة على مستوى العالم.
وأتمت شركة لكزس منذ عام 2012 تصنيع 500 نسخة من الطراز الذي حظي بإقبال المشاهير والأثرياء.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات لنسخة خاصة من طراز LFA، تم تعديلها وطلاؤها من الخارج بالكامل بالكروم.
وذكر الموقع الأمريكي أن السيارة مطروحة للبيع عبر وكيل البيع الإلكتروني Mobile.de، وأوضح أن تكلفة هذه النسخة من الطراز LFA قد تصل لسعر 1,136,000 مليون دولار.
وقال "موتور وان" إن عدد الأميال التي قطعتها هذه النسخة يصل إلى 541 ميلا، ما يعادل 870 كيلومترا، وهي تتمتع بجميع الكماليات.
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